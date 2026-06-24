Новости Калининграда: опасная жара, фантомы «Медрега» и эксперты о недвижимости

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 24 июня.
Власти рассказали, когда появятся билеты на бесплатные концерты к юбилею области.
Билеты на бесплатные концерты к юбилею области пообещали выкладывать ежедневно в 12 и 15 часов. Однако, в среду, 24 июня, в указанное время они так и не появились. При этом калининградцы, успевшие зарегистрироваться на концерты ранее, выставляют бесплатные билеты на продажу на онлайн-платформах объявлений. Так, два билета на 5 июля в 12-м ряду продаются за 7 тыс. рублей.
Минздрав: отработаем возможность открытия записи через «Медрег39» в другое время.
В министерстве здравоохранения Калининградской области планируют рассмотреть возможность открытия записи к врачам через электронную регистратуру «Медрег39» в другое время. Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев пообещал рассмотреть вопрос в течение месяца.
До +35°С в тени и это не предел: на Калининградскую область надвигается экстремальная жара.
В ближайшее воскресенье воздух в Калининградской области, как ожидается, прогреется до +35°С. Показатели могут быть и выше. Такие экстремальные для нашего региона температуры — повод скорректировать планы и подумать об опасности для здоровья в виде теплового удара и других проблем, предупреждают синоптики.
Запись есть, пациента нет: почему в «Медрег39» появляются данные о «фантомных» приемах.
«Медрег39» — это система электронной регистратуры Калининградской области, с помощью которой можно записаться на прием к врачу, узнать результаты анализов, проверить историю посещений поликлиники, вызвать специалистов на дом и т.д. Однако сервис, призванный облегчить жизнь пациентам, «славится» появлением записей о приемах, на которых калининградцы могли даже и не присутствовать. В ситуации разбирался «Новый Калининград».
Отрезвление и стагнация: как оценивают эксперты ситуацию на рынке недвижимости региона.
По итогам третьего квартала 2025 года Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов. Одним из двух главных критериев в исследовании был баланс спроса на покупку недвижимости между местными жителями и потенциальными покупателями из других регионов. «Новый Калининград» решил выяснить, на чём основан этот баланс и что вообще сейчас происходит на рынке недвижимости региона.
Сокровища Королевского замка и народная топонимика: о чем писали газеты 35 лет назад.
В конце июня местные СМИ следили за раскопками на месте Королевского замка, пытались понять, как работает биржа, и перечислить все неофициальные районы Калининграда — от Каньона до Бугра и от Пентагона до Шпандина. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Найденные и спасенные: в «Русском центре искусства» открылась первая выставка.
Строительство «Русского центра искусства» в «Рыбной деревне» еще не завершено, но сегодня там уже начала работать выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области (6+). Называется она «Живопись, которую мы не потеряли». Побывавшие на торжественном открытии экспозиции корреспонденты «Нового Калининграда» узнали, что многие из представленных работ могли бесследно исчезнуть, и порадовались тому, что этого не произошло.
Сбит под Раушеном: останки капитана Машковцева передали родственникам.
Останки капитана Александра Машковцева, чей самолет Ил-2 был сбит под Раушеном 13 апреля 1945 года, передали на родину в Кировскую область. Торжественная церемония передачи с участием главы региона Алексея Беспрозванных и командующего Балтийским флотом Сергея Липилина прошла в среду, 24 июня, на мемориале 1200 гвардейцам.
Мария Власенкова / «Новый Калининград».