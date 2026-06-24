Новости Калининграда: опасная жара, фантомы «Медрега» и эксперты о недвижимости

Билеты на бесплатные концерты к юбилею области пообещали выкладывать ежедневно в 12 и 15 часов. Однако, в среду, 24 июня, в указанное время они так и не появились. При этом калининградцы, успевшие зарегистрироваться на концерты ранее, выставляют бесплатные билеты на продажу на онлайн-платформах объявлений. Так, два билета на 5 июля в 12-м ряду продаются за 7 тыс. рублей.