Блогер в США привязал модель к леске и бросил ее в воду как приманку для акул

Позднее Роуз призналась, что сильно испугалась, и назвала риск неоправданно высоким. В свою очередь блогер, у которого уже были проблемы с законом из-за жестокого обращения с морскими животными, заявил о провале шоу и отметил, что ему следовало использовать менее крупную приманку. По его словам, ни люди, ни акулы не пострадали, передает газета.