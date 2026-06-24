Блогер в США привязал модель к леске и бросил ее в воду как приманку для акул

В американском штате Флорида в рамках съемок челленджа блогер Энтони Доусон, известный под псевдонимом TooTurntTony, использовал 26-летнюю канадскую модель Сесе Роуз как приманку для акул. Он бросил ее в воду, привязав к леске и снабдив дохлой рыбой для привлечения хищников. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Девушку опустили в воду возле причала, и в какой-то момент акула схватила наживку и потащила модель за собой, и в результате чего чего та скрылась под водой. По словам девушки, она провела в таком положении около двух минут, отчаянно крича о помощи.
Позднее Роуз призналась, что сильно испугалась, и назвала риск неоправданно высоким. В свою очередь блогер, у которого уже были проблемы с законом из-за жестокого обращения с морскими животными, заявил о провале шоу и отметил, что ему следовало использовать менее крупную приманку. По его словам, ни люди, ни акулы не пострадали, передает газета.
6 апреля около берегов острова Косумель в Мексике крокодил напал на нырявшего с аквалангом 72-летнего американца Эрика Григера. В один момент хищник отпустил американца, после чего отдыхающие на пляже вытащили его из воды и наложили жгут.