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Анна Нетребко показала новое фото 17-летнего сына с аутизмом

Оперная певица Анна Нетребко приехала в Париж вместе с сестрой Натальей и 17-летним сыном Тьяго, у которого диагностирован аутизм. В своем блоге артистка поделилась свежими фотографиями с Тьяго и выразила недовольство по поводу парижской жары.

Оперная певица Анна Нетребко приехала в Париж вместе с сестрой Натальей и 17-летним сыном Тьяго, у которого диагностирован аутизм. В своем блоге артистка поделилась свежими фотографиями с Тьяго и выразила недовольство по поводу парижской жары.

На снимках Нетребко одета в черное шелковое платье и элегантные туфли изумрудного цвета, образ дополняет дизайнерский клатч с перьями. Тьяго выбрал для прогулки более сдержанный наряд — темные брюки и льняную рубашку с коротким рукавом.

— 35 градусов жары! Вы держитесь? Я еле‑еле. Вообще‑то это только начало. Боже, помоги, — пожаловалась Нетребко.

В комментариях поклонники похвалили внешний вид артистки и ее сына.

В 2024 году Анна Нетребко заявила о разрыве отношений с исполнителем Юсифом Эйвазовым.

По ее словам, это решение оказалось трудным для пары, но разойтись они решили мирно и дружественно. При этом певцы решили продолжить работать над совместными проектами. Источник StarHit сообщал, что развод был вопросом времени, так как они жили в разных странах. Юсиф много работал в Баку, а Анна — в Вене. Отношения просто сами сошли на нет.