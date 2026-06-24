Анна Нетребко показала новое фото 17-летнего сына с аутизмом

По ее словам, это решение оказалось трудным для пары, но разойтись они решили мирно и дружественно. При этом певцы решили продолжить работать над совместными проектами. Источник StarHit сообщал, что развод был вопросом времени, так как они жили в разных странах. Юсиф много работал в Баку, а Анна — в Вене. Отношения просто сами сошли на нет.