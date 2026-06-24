Анна Нетребко показала новое фото 17-летнего сына с аутизмом

Оперная певица Анна Нетребко приехала в Париж вместе с сестрой Натальей и 17-летним сыном Тьяго, у которого диагностирован аутизм. В своем блоге артистка поделилась свежими фотографиями с Тьяго и выразила недовольство по поводу парижской жары.
На снимках Нетребко одета в черное шелковое платье и элегантные туфли изумрудного цвета, образ дополняет дизайнерский клатч с перьями. Тьяго выбрал для прогулки более сдержанный наряд — темные брюки и льняную рубашку с коротким рукавом.
— 35 градусов жары! Вы держитесь? Я еле‑еле. Вообще‑то это только начало. Боже, помоги, — пожаловалась Нетребко.
В комментариях поклонники похвалили внешний вид артистки и ее сына.
В 2024 году Анна Нетребко заявила о разрыве отношений с исполнителем Юсифом Эйвазовым.
По ее словам, это решение оказалось трудным для пары, но разойтись они решили мирно и дружественно. При этом певцы решили продолжить работать над совместными проектами. Источник StarHit сообщал, что развод был вопросом времени, так как они жили в разных странах. Юсиф много работал в Баку, а Анна — в Вене. Отношения просто сами сошли на нет.