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В РФ представители проекты по продвижению российского стиля в общественной среде

На заседании в Национальном центре «Россия» обсудили проекты по продвижению нового российского стиля и поддержке русского языка.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном центре «Россия» на заседании коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля представили проекты по его продвижению в общественном пространстве. Об этом говорится на сайте национального центра.

«Сегодня многие из этих инициатив выходят на этап практической реализации — это проекты на основе кириллицы, работа над едиными учебниками и инициативы для детей», — сообщила председатель Совета Елена Ямпольская.

Она заявила, что сейчас работа переходит к этапу первых практических результатов. Особое внимание коллегия уделяет инициативам, связанным с поддержкой русского языка, образовательных проектов и созданием современного национально ориентированного визуального пространства.

Концепции связаны с продвижением культуры и традиционных ценностей России в различных сферах. На заседании были представлены проекты по созданию единой формы для участников международных олимпиад, детских площадок в стиле дымковской игрушки и арт-объектов, посвященных кириллице.

Также рассматривается создание системы цветовых решений, которая может стать основой для формирования узнаваемого визуального образа страны «Национальная палитра России».

Ранее KP.RU сообщал, что в России прошла Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. В мероприятии приняли участие представители стран СНГ.

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