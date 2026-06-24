Марсоход Perseverance обнаружил «сотни» запасов сложной органики

Как отмечают Акерт и его коллеги, вкупе с недавними химическими экспериментами на борту марсохода Curiosity, это открытие указывает на широкую распространенность сложной органики как минимум в двух разных регионах Марса, удаленных друг от друга более чем на три тысячи километров. Это свидетельствует в пользу того, что на Марсе есть все условия для сохранения следов его древней жизни, если она когда-либо существовала, подытожили ученые.