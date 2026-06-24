Рубио: Трамп примет решение об ослаблении санкций на нефть РФ исходя из цен

Рубио подчеркнул, что не станет говорить раньше Трампа о судьбе временного исключения из санкций после истечения его срока, однако отметил, что у президента будет такая возможность. Он также обратил внимание на падение нефтяных цен, которые, по его словам, уже опустились ниже уровня до начала конфликта. Госсекретарь добавил, что если тенденция сохранится, президент обязательно учтет это при принятии решения.