«Она уходила под воду и звала на помощь»: в Зеленоградске отец двоих детей бросился спасать девочку и сам едва не утонул

«Она была с мальчиком — им, может, по 11−13 лет. И она стала уходить под воду, кричать: “Помогите! Помогите! Тону!” Вынырнет, крикнет и опять под воду уходит. Так раза три-четыре. Рома был практически рядом с ней. Я говорю, мол, надо помочь. Он к ней поплыл, и в один момент их обоих стало относить течением, они оба не могли выплыть!» — рассказывает Светлана.