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Сборная РФ впервые с 2019 года выступит на турнире по боулингу с флагом

​Юниорский чемпионат мира пройдет в Малайзии.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России по боулингу впервые за семь лет выступит на международных состязаниях с национальной атрибутикой, сообщили в Федерации боулинга России.

На юниорском чемпионате мира в Малайзии, в котором участвуют спортсмены до 21 года, сборная выступит под российским триколором и в сопровождении национального гимна.

Турнир пройдет с 26 июня по 7 июля. В составе российской команды в Малайзию отправились Ангелина Цупик, Кира Романова, Алена Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.

Отметим, в соревнованиях также примут участие спортсмены из 34 стран, в том числе из Азиатской, Европейской, Пан-американской федераций, а также Федерации боулинга Океании.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) позволила российским спортсменам принимать участие в состязаниях с национальным флагом и гимном России.