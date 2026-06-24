Витамин B3 показал результат в терапии агрессивного рака мозга

Высокие дозы витамина B3, известного как ниацин, показали обнадеживающий результат при добавлении к стандартному лечению глиобластомы. Исследование ученых Университета Калгари опубликовано в Journal of Neuro-Oncology.
Глиобластома считается самой агрессивной злокачественной опухолью мозга у взрослых. Обычно пациентам проводят операцию, а затем химио- и лучевую терапию, однако болезнь часто возвращается. По данным исследователей, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около 15 месяцев.
Авторы работы изучают способы «разбудить» иммунные клетки, которые опухоль подавляет для собственной защиты. Ранее эксперименты на мышах показали, что ниацин способен восстанавливать активность таких клеток.
В клиническом испытании участвовали 24 пациента с впервые диагностированной глиобластомой. Они получали контролируемо-высвобождаемый ниацин одновременно со стандартной химиолучевой терапией.
Ученые заранее установили критерий успеха: если через шесть месяцев у менее 20% пациентов болезнь не прогрессирует по сравнению с историческими данными, испытание остановят. Однако показатель оказался значительно выше — у 82% участников прогрессирования не было.
Исследователи подчеркивают, что самостоятельно принимать высокие дозы ниацина нельзя: без медицинского контроля они могут быть токсичными. Набор пациентов продолжается, всего планируется включить 48 человек. Финальный анализ ожидается в конце 2026-го — начале 2027 года.
Ранее сообщалось, что черешня содержит витамины, антиоксиданты и мелатонин, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. При этом специалисты отмечали, что ягода не является средством для лечения бессонницы, но может быть частью сбалансированного рациона.