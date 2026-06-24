Никитин: Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет

Ситуация с обеспечением авиационным топливом в России контролируемая, и на данный момент критических рисков нет. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин.
— Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим, — заявил министр.
Он добавил, что ведется постоянное взаимодействие с представителями топливно-энергетической отрасли для обеспечения бесперебойных поставок авиакомпаниям, передает РИА Новости.
Незадолго до этого авиакомпания «Азимут» заявила о том, что в России якобы сложилась критическая ситуация с авиатопливом, из-за чего выполнение полетов теряет «весь экономический смысл». Перевозчик добавил, что в начале июня его основной поставщик авиатоплива заявил о необходимости «сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов».
Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Сейчас власти активно прорабатывают вопрос о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива.