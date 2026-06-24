Никитин: Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет

— Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим, — заявил министр.