В китайском зоопарке собак выкрасили под панд для привлечения туристов

В зоопарке китайского города Цюйфу собак породы чау-чау выкрасили в черно-белый цвет и демонстрировали в онлайн-трансляции под видом панд. Как передает агентство Sohu, инициатива была направлена на привлечение туристов.
Во время эфира животных представляли как «собака-панда». Зрители интересовались условиями содержания, полагая, что видят настоящих панд. Однако ведущий стрима признался, что в кадре — чау-чау.
Как пояснил сотрудник зоопарка Синьлу, для содержания больших панд требуются специальные разрешения, которых у учреждения нет, поэтому для развлечения гостей использовали безопасную краску из профессионального салона.
В зоопарке отрицают намеренное введение публики в заблуждение, отмечая, что различить животных можно при личном посещении, а путаница возникала лишь из-за качества видеосвязи.
Ранее сообщалось, что центр панд в Китае пришлось закрыть из-за брошенного в вольер ореха.