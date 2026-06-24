США испытали новый аппарат для тестирования ядерных боеприпасов

По его словам, аппарат Aires Tide должен показать, как Вашингтон намерен использовать искусственный интеллект для ускорения производства ядерного оружия и обслуживания ядерного арсенала.
Fox News отмечает, что устройство разработали для имитации экстремальных температур и вибраций, которым ядерный боеприпас подвергается во время полета.
При создании Aires Tide специалисты использовали технологии искусственного интеллекта и 3D-печати. Уильямс сравнил значимость этих разработок с Манхэттенским проектом, в рамках которого США создали ядерное оружие в 1940-х годах.