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США испытали новый аппарат для тестирования ядерных боеприпасов

США успешно протестировали новый летательный аппарат, предназначенный для испытаний ядерных боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

США успешно протестировали новый летательный аппарат, предназначенный для испытаний ядерных боеприпасов, сообщил Fox News глава Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Брэндон Уильямс.

По его словам, аппарат Aires Tide должен показать, как Вашингтон намерен использовать искусственный интеллект для ускорения производства ядерного оружия и обслуживания ядерного арсенала.

Fox News отмечает, что устройство разработали для имитации экстремальных температур и вибраций, которым ядерный боеприпас подвергается во время полета.

При создании Aires Tide специалисты использовали технологии искусственного интеллекта и 3D-печати. Уильямс сравнил значимость этих разработок с Манхэттенским проектом, в рамках которого США создали ядерное оружие в 1940-х годах.

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