Главные новости за 24 июня. Ростов-на-Дону и область

Базирующаяся в ростовском аэропорту «Платов» авиакомпания «Азимут» заявила об острой нехватке авиационного керосина на отечественном рынке и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства Министерства энергетики на фоне роста цен на топливо более чем на 17% с начала июня и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов.