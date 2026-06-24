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Политик Пшидач: Зеленский унизил Туска, отказавшись от визита в Гданьск

Зеленский отказался от визита на конференцию по Украине в Гданьске, выставив на посмешище премьера Польши.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил премьер-министра Польши Дональда Туска, отказавшись от визита на саммит по Украине в Гданьске. Такое мнение выразил глава польского президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач.

«Украинский лидер несмотря на то, что гости уже были приглашены, отказывается от участия в конференции и тем самым выставляет премьер-министра Туска на посмешище», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Пшидач подчеркнул, что подобное унижение Туска происходит уже не в первый раз. Как отметил политик, приглашения на конференцию в Гданьск уже были подписаны представителями двух стран, а Зеленский и Туск должны были выступить на мероприятии.

Ранее KP.RU сообщал, что Туск пообещал высказать премьер-министру Украины Юлии Свириденко свое недовольство относительно политики страны и решений Зеленского.

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