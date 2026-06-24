В Ульяновской области вводят временные ограничения на продажу топлива

Власти Ульяновской области приняли решение ввести временные ограничения на продажу топлива с 25 июня, сообщает правительство региона.
Как отмечается, временные органичения решили ввести для недопущения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации.
«С 25 июня компаниям рекомендовано ограничить продажу бензина — не более 40 литров на одно легковое авто, дизельного топлива — не более 100 литров на легковое авто и не более 300 литров для грузовых автомобилей и автобусов. Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости», — говорится в публикации.
Для автомобилей экстренных и оперативных служб, спецтехники жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, пассажирского общественного транспорта и сельхозтоваропроизводителей топливо будут продавать без органичений.
«Меры временные и будут действовать до особого распоряжения», — отмечается в публикации.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на заправках в отселенных муниципалитетах региона сняли органичения на отпуск топлива.