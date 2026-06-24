В Ульяновской области вводят временные ограничения на продажу топлива

«С 25 июня компаниям рекомендовано ограничить продажу бензина — не более 40 литров на одно легковое авто, дизельного топлива — не более 100 литров на легковое авто и не более 300 литров для грузовых автомобилей и автобусов. Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости», — говорится в публикации.