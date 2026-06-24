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Роднина объяснила, почему едко высказалась о дочери Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина объяснила смысл своих слов о Диане Дэвис, дочери заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина объяснила смысл своих слов о Диане Дэвис, дочери заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

Ранее парламентарий упомянула девушку в контексте обсуждения смены спортивного гражданства 13-летним Александром Плющенко, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. Роднина подчеркнула, что у нее нет личных претензий к Тутберидзе, а ее упоминание Дианы Дэвис не носило цели задеть или раскритиковать тренера.

— Люди могут видеть то, что хотят, и акцентировать на этом внимание. У меня никогда не было желания ее как-то поддеть и раскритиковать. Знакома с Этери Георгиевной только по ее работе и результатам ее спортсменов, — заявила депутат.

По словам прославленной фигуристки, она привела этот пример лишь для того, чтобы привлечь внимание к ситуации с Плющенко-младшим, который столкнулся с резкой критикой из-за решения представлять на международных соревнованиях Азербайджан. Роднина отметила, что в 13 лет ответственность за подобные решения лежит не на самом ребенке, и призвала прекратить травлю юного спортсмена, передает Sport24.

Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен как «Гном Гномыч» и постоянно появлялся в соцсетях, телешоу и рекламе вместе с родителями.

Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.