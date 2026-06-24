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Глава МОК: Нужно больше времени для решения вопроса со спортсменами из РФ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организации потребуется время для принятия решения о смягчении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом пишет РБК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организации потребуется время для принятия решения о смягчении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом пишет РБК.

24 июня МОК утвердил изменения в Олимпийскую хартию, касающиеся политической нейтральности. Эти поправки усиливают формулировки, подчеркивающие необходимость освобождения спорта от политического влияния. В документе указано, что комитет должен обеспечивать нейтралитет всегда, без давления со стороны правительства, культуры, общества или экономики «всегда, без давления со стороны правительства, культуры, общества или экономики».

— Мы приняли это решение только недавно. Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернемся, — приводит ее слова РБК.

Ранее российский лидер заявил, что Международному олимпийскому комитету стоит прекратить заниматься «фокусами» и сделать спорт вне политики. Кроме того, Путин заявил, что российские спортсмены совершили настоящий подвиг на прошедших в Италии Паралимпийских играх.