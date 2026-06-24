Во Франции ввели наивысший уровень погодной опасности

На большей части территории Франции был объявлен наивысший уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовала национальная метеослужба Météo-France.
Красный уровень опасности введен в 72 департаментах страны, а оранжевый действует еще в 17. Синоптики прогнозируют, что 25 июня во второй половине дня вдоль Атлантического побережья погода станет неустойчивой и начнутся грозы.
Добавляется, что предстоящая ночь в Париже будет жаркой — до +29 °C, а в регионах от Бретани до Иль-де-Франс ожидается от 23 до 26 градусов тепла.
Экстремальный зной сохранится на всей территории страны, несмотря на наметившееся незначительное снижение температур у Атлантики. Отмечается, что в отдельных районах столбики термометров могут подняться до +40−41 °C.
Ранее сообщалось, что в Париже были остановлены аттракционы Диснейленда из-за жаркой погоды.