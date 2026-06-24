Фадеев посвятил песню погибшему в Ингушетии мальчику

«Всем привет. Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось еще одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет никогда, и я написал песню», — сказал Фадеев в видеообращении.