Фадеев посвятил песню погибшему в Ингушетии мальчику

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Продюсер Максим Фадеев записал песню, посвященную восьмилетнему Хизиру Дербичеву, который утонул в реке Сунжа, спасая друга. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Всем привет. Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось еще одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет никогда, и я написал песню», — сказал Фадеев в видеообращении.
Трагедия произошла 15 июня в окрестностях села в Ингушетии. Двое детей 2018 года рождения купались в необорудованном месте. Одного из мальчиков унесло течением, и восьмилетний Хизир Дербичев бросился ему на помощь, но погиб. Тело ребенка нашли 22 июня после 8 дней поисков, в которых приняли участие более 25 тыс. человек — жителей Северного Кавказа и других регионов России. Второй ребенок не пострадал.