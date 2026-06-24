Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фадеев посвятил песню погибшему в Ингушетии мальчику

Мальчик утонул в реке Сунжа, спасая друга.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Продюсер Максим Фадеев записал песню, посвященную восьмилетнему Хизиру Дербичеву, который утонул в реке Сунжа, спасая друга. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Всем привет. Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось еще одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет никогда, и я написал песню», — сказал Фадеев в видеообращении.

Трагедия произошла 15 июня в окрестностях села в Ингушетии. Двое детей 2018 года рождения купались в необорудованном месте. Одного из мальчиков унесло течением, и восьмилетний Хизир Дербичев бросился ему на помощь, но погиб. Тело ребенка нашли 22 июня после 8 дней поисков, в которых приняли участие более 25 тыс. человек — жителей Северного Кавказа и других регионов России. Второй ребенок не пострадал.