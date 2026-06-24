В Москве прошел бал БРИКС, приуроченный к 20-летию создания сообщества

«Благодаря таким событиям, как бал БРИКС, деятели культуры, СМИ и лидеры общественного мнения соединяются сердцем к сердцу через культуру и традиции. Я думаю, что благодаря таким мероприятиям мы будем объединять людей. В будущем нам стоит включить в балы традиционные танцы стран БРИКС в национальных костюмах. Культура и искусство — это мягкая сила наших стран, и мы очень богаты ею», — поделилась с ТАСС впечатлениями президент международного форума БРИКС, индийский общественный деятель Пурнима Ананд.