В Москве прошел бал БРИКС, приуроченный к 20-летию создания сообщества

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международный бал стран БРИКС, посвященный 20-летию создания сообщества, прошел в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент ТАСС. По словам организаторов, мероприятие объединило представителей 50 государств.
«Благодаря таким событиям, как бал БРИКС, деятели культуры, СМИ и лидеры общественного мнения соединяются сердцем к сердцу через культуру и традиции. Я думаю, что благодаря таким мероприятиям мы будем объединять людей. В будущем нам стоит включить в балы традиционные танцы стран БРИКС в национальных костюмах. Культура и искусство — это мягкая сила наших стран, и мы очень богаты ею», — поделилась с ТАСС впечатлениями президент международного форума БРИКС, индийский общественный деятель Пурнима Ананд.
Главной целью бала организаторы назвали укрепление и расширение отношений России с дружественными странами. По их словам, вечер посетили более 400 гостей из РФ и зарубежных государств. В программу бала вошли концертно-танцевальные номера, а также показательные выступления лауреатов международных конкурсов и солистов оперы и балета.
Как рассказала ТАСС главный режиссер бала Полина Бертэн, на сцене выступили артисты из Бразилии, Индии и Китая, в том числе лауреаты международного конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту» Рикардо Родригес и Син Кайчжэн.
Организаторами мероприятия выступили БРИКС Центр, Совет ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, журнал «Банковское дело». Бал прошел при поддержке МИД РФ, стран — участниц БРИКС, комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, Ассоциации банков России, Финансово-бизнес ассоциации евроазиатского сотрудничества, Евразийской ассоциации бизнеса и Московской ассоциации предпринимателей. ТАСС — генеральный информационный партнер.