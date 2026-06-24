Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

Словакия не планирует выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины в рамках готовящегося пакета помощи НАТО. Предварительно, альянс планирует закрепить обязательство союзников направлять на военные нужды Киева около 70 миллиардов евро ежегодно. Об этом в среду, 24 июня, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Глава словацкого правительства во время общения со студентами подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы страна не участвовала в программах военных кредитов. При этом он подтвердил, что Братислава сохраняет готовность оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
— Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну, — передает слова Фицо официальный YouTube-канал словацкого правительства.
Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко раннее призвал Роберта Фицо прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев в стране. Данко отметил позицию президента Польши Кароля Навроцкого, который четко обозначил, что восхваление лиц, причастных к нападениям на польских граждан, недопустимо.