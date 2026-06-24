Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

Глава словацкого правительства во время общения со студентами подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы страна не участвовала в программах военных кредитов. При этом он подтвердил, что Братислава сохраняет готовность оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.