16-летнего подростка, который напился с друзьями на Голубых озёрах, хотят поставить на учёт

Инцидент произошёл три дня назад в Прибрежном. По данным ведомства, молодой человек напился с друзьями, скорую ему вызвали очевидцы. После госпитализации юношу вместе с матерью вызвали в отдел полиции, на него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).