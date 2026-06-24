16-летнего подростка, который напился с друзьями на Голубых озёрах, хотят поставить на учёт

В Калининграде решают вопрос о постановке на учёт 16-летнего подростка, которого госпитализировали после пьянки на Голубых озёрах. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 24 июня.
Инцидент произошёл три дня назад в Прибрежном. По данным ведомства, молодой человек напился с друзьями, скорую ему вызвали очевидцы. После госпитализации юношу вместе с матерью вызвали в отдел полиции, на него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).
Материалы направили в профильную комиссию, где решат, какие меры принять после инцидента. С парнем также провели профилактическую беседу о недопустимости употребления алкоголя.
Спасатели рассказывали, что ЧП произошло на детском пляже. Компания 16-летних тинейджеров распивала спиртное, одному из них стало плохо. Друзья пытались привести парня в чувство — помогла отдыхавшая рядом женщина-врач. Ещё один подросток вёл себя агрессивно и пинал машины на парковке, но до приезда полиции его увезли родители.