Суд отменил взыскание 39 млн рублей с властей Ростова

По информации издания, судебный спор тянулся с 2023 года. Стороны заключили соглашение о софинансировании ремонта и замены лифтов в ряде домов Ростова-на-Дону. Задачи должны были выполнить до 20 декабря 2023 года, но властям не представили подтверждающие документы. После этого соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке.