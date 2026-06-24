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Суд отменил взыскание 39 млн рублей с властей Ростова

Кассация отказала фонду капремонта во взыскании средств с властей Ростова.

Источник: Комсомольская правда

После повторных слушаний отменили взыскание 39 млн рублей с департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону по спору о лифтах, сообщает Домостройдон.ру.

Постановление апелляционной инстанции отметили в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Истцом выступал областной фонд содействия капитальному ремонту.

По информации издания, судебный спор тянулся с 2023 года. Стороны заключили соглашение о софинансировании ремонта и замены лифтов в ряде домов Ростова-на-Дону. Задачи должны были выполнить до 20 декабря 2023 года, но властям не представили подтверждающие документы. После этого соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке.

После решения Арбитражного суда Северо-Кавказского округа областной фонд содействия капитальному ремонту обратился в Верховный суд.

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