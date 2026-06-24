В Румынии выступили против допуска РФ с флагами на этап Кубка мира

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям под национальной символикой, передает Media Fax.
По словам градоначальника, когда власти соглашались на проведение турнира, то им сообщили, что РФ не сможет использовать свой гимн и триколор в ходе состязаний.
«Я хочу четко обозначить свою позицию — в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом», — сказал он.
Город Клуж-Напока должен принять этап Кубка мира по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Согласно решению Международной федерации гимнастики, российские спортсменки вправе выступать с флагом и гимном.
18 мая World Gymnastics допустила российских гимнастов до международных турниров под национальной символикой. Отмена ограничений распространяется на все пять дисциплин Федерации гимнастики России. 24 мая Европейский гимнастический союз поддержал это решение.
Ранее сообщалось, что сборная России впервые за семь лет выступит на турнире по боулингу с флагом.