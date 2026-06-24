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Движение на участке 3-й Прядильной улицы ограничат с 27 июня до 10 ноября

Из-за строительных работ с 27 июня до 10 ноября будет ограничено движение на ул. 3-я Прядильная, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«С 27 июня до 10 ноября на участке ул. 3-я Прядильная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в материале.

Как уточняется, движение ограничат на участке ул. 3-я Прядильная в районе д. 1.