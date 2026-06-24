Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпенсионер из Быково заплатит штраф за оскорбление юного велосипедиста

58-летний мужчина обложил бранью подростка за то, что тот прокатился рядом с его забором.

Суд оштрафовал 58-летнего жителя поселка Быково, который не стал выбирать выражения, обращаясь к ребенку, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Мужчина счел возможным грубо оскорблять 13-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде рядом с забором частного дома. Родители подростка не стали спускать на тормозах подобное поведение в отношении их сына и сообщили стражам порядка о нарушении прав ребенка. В результате суд наказал его за оскорбления штрафом в три тысячи рублей.

А член правления одного из СНТ в Волгограде парой месяцев ранее смогла отсудить 50 тысяч за оскорбления в ее адрес, высказанные дачником в чате садового товарищества.