Предпенсионер из Быково заплатит штраф за оскорбление юного велосипедиста

Мужчина счел возможным грубо оскорблять 13-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде рядом с забором частного дома. Родители подростка не стали спускать на тормозах подобное поведение в отношении их сына и сообщили стражам порядка о нарушении прав ребенка. В результате суд наказал его за оскорбления штрафом в три тысячи рублей.