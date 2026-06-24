Предпенсионер из Быково заплатит штраф за оскорбление юного велосипедиста

Суд оштрафовал 58-летнего жителя поселка Быково, который не стал выбирать выражения, обращаясь к ребенку, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Мужчина счел возможным грубо оскорблять 13-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде рядом с забором частного дома. Родители подростка не стали спускать на тормозах подобное поведение в отношении их сына и сообщили стражам порядка о нарушении прав ребенка. В результате суд наказал его за оскорбления штрафом в три тысячи рублей.
А член правления одного из СНТ в Волгограде парой месяцев ранее смогла отсудить 50 тысяч за оскорбления в ее адрес, высказанные дачником в чате садового товарищества.