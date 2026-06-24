В Испании зафиксировали самый жаркий день с 1950 года

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса. Июнь 2025 года стал самым жарким в Испании за всю историю наблюдений, средняя температура составила 23,6 градуса.