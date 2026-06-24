В Калининграде торжественно передали семье останки летчика, погибшего в 1945 году

Останки капитана Красной армии Александра Машковцева, погибшего во время Восточно-Прусской операции в 1945 году, передали его родственникам из Кировской области. Торжественная церемония прошла сегодня у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам с участием роты почетного караула Балтийского флота.
Останки летчика были обнаружены поисковиками в Зеленоградском округе спустя 81 год после его гибели. После проведения всех необходимых процедур и идентификации их передали семье героя для захоронения на родной земле.
Капитан Машковцев погиб 13 апреля 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции. Его экипаж долгое время считался пропавшим без вести.