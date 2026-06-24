Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде торжественно передали семье останки летчика, погибшего в 1945 году

Останки капитана Красной армии Александра Машковцева, погибшего во время Восточно-Прусской операции в 1945 году, передали его родственникам из Кировской области. Торжественная церемония прошла сегодня у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам с участием роты почетного караула Балтийского флота.

13

Останки капитана Красной армии Александра Машковцева, погибшего во время Восточно-Прусской операции в 1945 году, передали его родственникам из Кировской области. Торжественная церемония прошла сегодня у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам с участием роты почетного караула Балтийского флота.

Останки летчика были обнаружены поисковиками в Зеленоградском округе спустя 81 год после его гибели. После проведения всех необходимых процедур и идентификации их передали семье героя для захоронения на родной земле.

Капитан Машковцев погиб 13 апреля 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции. Его экипаж долгое время считался пропавшим без вести.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше