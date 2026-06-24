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Суд в Париже отказал в освобождении основательнице SOS Donbass Новиковой

Гражданку России, задержанную по подозрению в шпионаже, оставили под стражей во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Париже отказался освободить под судебный надзор россиянку Анну Новикову, основательницу ассоциации SOS Donbass. Об этом сообщил «Известиям» ее адвокат Филипп де Вель.

По словам защитника, пока передано только решение суда без мотивировочной части. На заседании присутствовала мать Новиковой.

Анна Новикова была задержана во Франции в ноябре прошлого года с еще двумя членами ассоциации SOS Donbass. Ее подозревают в шпионаже, россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщина обращалась за помощью к российским властям, объясняя, что ее деятельность была связана с защитой прав русскоговорящего населения Донбасса. Следующее заседание назначено на 15 июля.

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Францию немедленно освободить Анну Новикову. Дипломат отметила, что единственная причина нападок на россиянку — ее политическая позиция, которая разнится с официальной линией Парижа.

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