Семья утонувшего в Ингушетии мальчика не сдержала слез на прощании с ребенком

— Люди, которые пришли. Я очень благодарна, что они так откликнулись. Про Хизира и нас столько людей услышало. Люди вышли на его поиски. Все вышли. Даже те, кто его не знал. Все вышли искать Хизира. Да, это тяжелая дата. Теперь это стало памятной датой, датой, которую чтят, — заявила мать мальчика Мадина Альтиева.