Семья утонувшего в Ингушетии мальчика не сдержала слез на прощании с ребенком

В Ингушетии в понедельник, 22 июня, состоялось прощание с восьмилетним мальчиком Хизиром Дербичевым, который погиб при попытке спасти своего друга Адама, упавшего в реку. Во время церемонии мать и отец ребенка не смогли сдержать слезы.
— Люди, которые пришли. Я очень благодарна, что они так откликнулись. Про Хизира и нас столько людей услышало. Люди вышли на его поиски. Все вышли. Даже те, кто его не знал. Все вышли искать Хизира. Да, это тяжелая дата. Теперь это стало памятной датой, датой, которую чтят, — заявила мать мальчика Мадина Альтиева.
Проводить Хидира в последний путь собралось более 30 тысяч человек, которые приехали с самых отдаленных населенных пунктов Кавказа. На церемонию также прибыл глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он посетил семью погибшего и выразил искренние соболезнования его родственникам и близким, передает Starhit.ru.
Мальчик пропал 15 июня — в его поисках участвовали более 20 тысяч человек, включая добровольцев, спасателей, силовиков и волонтеров. 22 июня спасатели тело ребенка нашли в 10 километрах от места, где он спас друга. Хизир Дербичев лежал в воде около школы № 4.