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Врач Балобанова назвала продукты, от которых лучше отказаться в жару

В жаркую погоду некоторые продукты могут усиливать нагрузку на сердце, сосуды и пищеварение, предупредила Наталья Балобанова.

Источник: Аргументы и факты

В жаркую погоду некоторые продукты могут усиливать нагрузку на сердце, сосуды и пищеварение, предупредила Наталья Балобанова. Ее слова приводит RuNews24.ru.

По ее словам, в знойные дни лучше исключить жирное мясо, фастфуд, жареную картошку и другую тяжелую пищу. Такие продукты требуют больших энергозатрат на переваривание, усиливают вялость, жажду и ощущение жара.

Опасность представляют и скоропортящиеся продукты: мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочная продукция, яйца и салаты с майонезом. При температуре выше +25 градусов бактерии размножаются быстрее, поэтому еда, долго простоявшая без холодильника, может привести к отравлению.

Также в жару стоит ограничить соленые продукты — рыбу, чипсы, сухарики, консервы и маринады. Соль задерживает воду в организме, может провоцировать отеки и повышение давления.

Не лучшим выбором в жаркую погоду врач назвала сладости, сдобу, алкоголь и напитки с кофеином. Сахар усиливает жажду и слабость, алкоголь способствует обезвоживанию, а крепкий кофе и энергетики дополнительно выводят жидкость из организма.

Балобанова советует летом делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты. Из белковых продуктов подойдут нежирная рыба, куриная грудка, творог и кефир, но только при правильном хранении. Основным напитком в жару должна оставаться чистая вода.