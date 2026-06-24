Врач Балобанова назвала продукты, от которых лучше отказаться в жару

Опасность представляют и скоропортящиеся продукты: мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочная продукция, яйца и салаты с майонезом. При температуре выше +25 градусов бактерии размножаются быстрее, поэтому еда, долго простоявшая без холодильника, может привести к отравлению.