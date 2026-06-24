Эксперт Нарбекова предупредила о главной ошибке при покупке квартиры

По словам эксперта, разрыв между ценой в объявлении и реальной стоимостью сделки на рынке первичной недвижимости в России достиг 15,5%. Это максимальный показатель с 2023 года. В Петербурге, отметила Нарбекова, торг также чаще происходит не в открытом прайсе, а при личном обсуждении условий.