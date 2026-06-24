Эксперт Нарбекова предупредила о главной ошибке при покупке квартиры

При покупке квартиры важно смотреть не только на размер скидки, но и на сам объект, документы и его ликвидность, рассказала Росбалту основатель агентства инвестиционной недвижимости Glendels Мария Нарбекова.
По словам эксперта, разрыв между ценой в объявлении и реальной стоимостью сделки на рынке первичной недвижимости в России достиг 15,5%. Это максимальный показатель с 2023 года. В Петербурге, отметила Нарбекова, торг также чаще происходит не в открытом прайсе, а при личном обсуждении условий.
Эксперт пояснила, что застройщики в Петербурге почти не снижают базовые цены: при нынешней себестоимости и проектном финансировании у них мало возможностей для прямого дисконта. Стоимость квадратного метра в новостройках, по ее словам, держится на уровне 245−270 тысяч рублей.
При этом скидки все чаще заменяют рассрочками, субсидированными ставками и точечными акциями на отдельные квартиры, которые продаются медленнее.
Нарбекова подчеркнула, что в нынешних условиях выигрывает не тот покупатель, который добился самой большой скидки, а тот, кто заранее разобрался в объекте. По ее словам, скидка может сэкономить сотни тысяч рублей, но ошибка при выборе квартиры способна стоить миллионы.
Эксперт также предупредила, что ждать сильного удешевления ипотеки может быть рискованно. При снижении ставок на рынок возвращается больше покупателей, спрос растет, а возможности для торга сокращаются.