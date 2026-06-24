Алина Загитова завершила обучение в Президентской академии

Фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова закончила обучение в Президентской академии (РАНХиГС). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
— Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь. Но могу сказать точно, что оно того стоило, поэтому жду ваших поздравлений, — сказала она в публикации.
В январе Загитова намекнула на то, что скоро у нее может родиться ребенок.
В том же месяце спортсменка намекнула на помолвку: во время отдыха в Сочи она опубликовала фотографию с ужина, и пользователи Сети заметили кольцо на безымянном пальце девушки. Личность ее жениха остается неизвестной. В одном из интервью Загитова заявила, что покажет избранника только после заключения брака.
6 августа 2025 года фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов объявили о том, что у них родился сын. Девушка рассказала своим поклонникам об этом одним словом. Спустя три дня, 9 августа, Игнатов опубликовал фотографии с родов Трусовой. Спортсмен подчеркнул, что день рождения его сына был самым счастливым днем в его жизни.