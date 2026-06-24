Алина Загитова завершила обучение в Президентской академии

6 августа 2025 года фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов объявили о том, что у них родился сын. Девушка рассказала своим поклонникам об этом одним словом. Спустя три дня, 9 августа, Игнатов опубликовал фотографии с родов Трусовой. Спортсмен подчеркнул, что день рождения его сына был самым счастливым днем в его жизни.