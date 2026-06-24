«Макс» могут вернуть в App Store: Wylsacom назвал несколько возможных сценариев

Ранее Life.ru писал, что в «Максе» заметили новую функцию — под постами в каналах появились кнопки, ведущие в раздел комментариев. Теперь пользователи могут отвечать друг другу на сообщения в этой секции, а количество оставленных комментариев видно сразу, без захода внутрь. В пресс-службе платформы подтвердили, что тестирование действительно началось.