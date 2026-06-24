Первым 38 жителям Артемовска назначили выплаты за утраченное жилье

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Первым 38 жителям Артемовска в ДНР назначили выплаты за утраченное жилье по упрощенной процедуре в размере 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов.
«Рассмотрено 508 заявлений. Принято решение по утраченному жилью — 38 человек на сумму 89 миллионов. По утраченному имуществу 373 заявления были рассмотрены положительно, по 100 тысяч каждому будет выплачено. Это на общую сумму более 37 миллионов», — сказал Муратов.
Он добавил, что на 508 обращений пришлось всего 11 отказов. Рассмотрение еще 86 заявок перенесено на предстоящие заседания межведомственной комиссии.
Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло после изменения в постановление Правительства ДНР № 61−1.