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В Британии побит 50-летний температурный рекорд

В Великобритании зафиксировали рекордные 36  в июне.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании зарегистрировали рекордную температуру воздуха за последние 50 лет, передает Sky News.

«Рекорд в 35,6°С, державшийся 50 лет, был побит, когда в Чарлвуде, графство Суррей, зафиксировали 35,7°С», — сказано в публикации.

При этом позднее 24 июня рекорд был снова побит — в Уиггнхолте в Западном Сассексе термометры показали 35,8°С.

«Но теперь впервые в Великобритании в июне была достигнута отметка в 36 . Измерения проводились в Госпорте, графство Хэмпшир, а также в Уизли, графство Суррей», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что во Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах на фоне аномальной жары.