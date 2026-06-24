В Калининграде во время рейда «Ночной город» нашли 55 подростков после 22:00

В рамках профилактического мероприятия «Ночной город» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД провели рейды по выявлению нарушений так называемого «комендантского часа». В регионе действует закон, запрещающий нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00 (в летний период — с 23:00 до 06:00).В рейдах участвовали инспекторы ПДН, участковые,…