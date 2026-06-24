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В Калининграде во время рейда «Ночной город» нашли 55 подростков после 22:00

В рамках профилактического мероприятия «Ночной город» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД провели рейды по выявлению нарушений так называемого «комендантского часа». В регионе действует закон, запрещающий нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00 (в летний период — с 23:00 до 06:00).В рейдах участвовали инспекторы ПДН, участковые,…

Источник: Янтарный край

В рамках профилактического мероприятия «Ночной город» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД провели рейды по выявлению нарушений так называемого «комендантского часа». В регионе действует закон, запрещающий нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00 (в летний период — с 23:00 до 06:00).

В рейдах участвовали инспекторы ПДН, участковые, представители органов профилактики, казачества, частных охранных предприятий, сотрудники администраций и добровольные народные дружины. Они осмотрели парки, скверы, стадионы, торговые центры, интернет-клубы и другие места.

В результате выявлены 55 несовершеннолетних, нарушивших временные ограничения. На их родителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Штраф для родителей может составлять до 500 рублей. За повторное нарушение — до 1 000 рублей или предупреждение.

В Калининградской области такие рейды проводятся регулярно. В 2025 году за нарушение «комендантского часа» были привлечены к ответственности более 300 родителей.

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