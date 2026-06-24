«В ГДР были хорошие вузы, конечно же [и] в бывшем Советском Союзе. Там [в Москве] находится наилучший в мире дипломатический вуз, который называется МГИМО. Это государственный институт международных отношений. Он считается лучшим дипломатическим вузом в мире», — сказал Фицо на встрече с учащимися гимназий и техникумов восточной части Словакии, вспоминая о возможностях обучения молодежи страны за рубежом в период строительства развитого социализма в Чехословакии. Видеозапись выступления выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Фицо назвал МГИМО лучшим дипломатическим вузом в мире
Премьер-министр Словакии на встрече с учащимися гимназий и техникумов вспомнил о возможностях обучения молодежи страны за рубежом в период строительства развитого социализма в Чехословакии.
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