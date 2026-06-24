На Соловках началась летняя межвузовская экспедиция «Команды Арктики»

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Летняя межвузовская экспедиция «Команда Арктики» началась на Соловецких островах, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
«Команда Арктики» начала летнюю экспедицию на Соловецких островах. Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — это масштабный межвузовский проект, основанный на базе МИРЭА — Российского технологического университета", — указано в сообщении.
Он объединяет 116 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодежи в исследовательскую и экспедиционную деятельность.
«Ребята едут на Соловки не как туристы, а как часть большой команды, которая вносит вклад в сохранение культурного наследия. Соловки — одно из ключевых направлений нашей летней программы. В 2026 году здесь будет организовано рекордное количество смен», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов, его цитирует пресс-служба.
Участники экспедиции помогают в благоустройстве территории Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, оказывают помощь паломнической службе. Практическую деятельность студенты совмещают с изучением традиций Русского Севера. Ребята познакомятся с уникальной архитектурой храмов и внесут свой вклад в сохранение этих памятников.
Студентов также ждет культурная программа. Они посетят Ферапонтов монастырь, экспозицию, посвященную истории Соловецкого лагеря особого назначения, другие объекты.