На Соловках началась летняя межвузовская экспедиция «Команды Арктики»

«Ребята едут на Соловки не как туристы, а как часть большой команды, которая вносит вклад в сохранение культурного наследия. Соловки — одно из ключевых направлений нашей летней программы. В 2026 году здесь будет организовано рекордное количество смен», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов, его цитирует пресс-служба.