Глава Минюста усомнился в приоритете прав человека над интересами государства

Господин Чуйченко отметил, что миссия Минюста включает три составляющие: защиту прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности. «Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 1990-х годов, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход», — сказал глава министерства.