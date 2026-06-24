В Канаде и Люксембурге предложили создать банк для финансирования обороны НАТО

«Наша способность мобилизовать капитал должна быть столь же надежной, как и наши вооруженные силы. Ответом является создание Банка обороны, безопасности и устойчивости», — говорится в статье политиков для FT.
Премьеры Канады и Люксембурга отметили, что это позволит повысить финансирование НАТО на дополнительные 850 млрд евро. Предполагается, что страны будут делать взносы в формате акционерного капитала и резервной части уставного капитала, в зависимости от выделения 5% ВВП на оборону альянса.
Ранее KP.RU сообщал, что страны НАТО планировали создать специальный «Банк обороны, безопасности и устойчивости» к 2027 году. Инициатива позволит правительствам стран обходить национальное законодательство и направлять на оружие больше средств, чем позволено.