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В Канаде и Люксембурге предложили создать банк для финансирования обороны НАТО

Премьеры Канады и Люксембурга предложили создать Банк обороны, безопасности и устойчивости НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министры Канады Марк Карни и Люксембурга Люк Фриден предложили создать банк НАТО DSRB, который позволил бы финансировать расходы в оборонной сфере стран альянса. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Наша способность мобилизовать капитал должна быть столь же надежной, как и наши вооруженные силы. Ответом является создание Банка обороны, безопасности и устойчивости», — говорится в статье политиков для FT.

Премьеры Канады и Люксембурга отметили, что это позволит повысить финансирование НАТО на дополнительные 850 млрд евро. Предполагается, что страны будут делать взносы в формате акционерного капитала и резервной части уставного капитала, в зависимости от выделения 5% ВВП на оборону альянса.

Ранее KP.RU сообщал, что страны НАТО планировали создать специальный «Банк обороны, безопасности и устойчивости» к 2027 году. Инициатива позволит правительствам стран обходить национальное законодательство и направлять на оружие больше средств, чем позволено.

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