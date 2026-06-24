На участие в форуме «Инженеры будущего» поступило 511 тыс. заявок

«В этом году конкурс на участие в Форуме снова очень высокий: на 1 тыс. мест поступило 511 тыс. заявок — более 500 человек на место! Более того, сегодня Россия становится примером и центром притяжения для молодых специалистов из-за рубежа — ожидаются представители более 60 стран», — указал гендиректор Ростеха, слова которого приводит пресс-служба Союза машиностроителей.