На участие в форуме «Инженеры будущего» поступило 511 тыс. заявок

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Конкурс на участие в форуме «Инженеры будущего» в этом году составил более 500 человек на место, всего поступило 511 тыс. заявок. Об этом заявил генеральный директор Ростеха, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.
«В этом году конкурс на участие в Форуме снова очень высокий: на 1 тыс. мест поступило 511 тыс. заявок — более 500 человек на место! Более того, сегодня Россия становится примером и центром притяжения для молодых специалистов из-за рубежа — ожидаются представители более 60 стран», — указал гендиректор Ростеха, слова которого приводит пресс-служба Союза машиностроителей.
Он подчеркнул, что такая динамика не может не радовать: она подтверждает созидательную силу молодежи, ее интерес к самореализации в сфере науки, промышленности и высоких технологий.
В свою очередь губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что площадка форума способствует тому, чтобы молодые ребята убеждались в верности выбора своей профессии и понимали, что за ними — большое будущее, решение глобальных и очень важных задач по достижению технологического суверенитета и лидерства.
XIV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» 24 июня начал работу в Тульской области. В этом году, отметили в Союзе машиностроителей, он объединил 100 молодых инженеров из 56 регионов и 61 страны. Программа в этом году существенно обновлена: участникам доступны 20 образовательных групп, объединенных в 6 тематических кластеров, соответствующих ключевым направлениям технологического лидерства страны.