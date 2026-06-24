«Арктикуголь» и Северный форум будут развивать научное сотрудничество в Арктике

Как отметил Неверов, меморандум станет важным шагом в развитии новых направлений работы предприятия. По словам гендиректора треста, сотрудничество также создаст дополнительные возможности для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом между организациями, работающими в высоких широтах. «Подписание такого соглашения — важный шаг в диверсификации деятельности треста. Для Баренцбурга [поселка] большая честь иметь устойчивое взаимодействие с Северным Форумом. Уверен, что и для Северного Форума Баренцбург может стать площадкой для реализации проектов в различных направлениях», — подчеркнул он.