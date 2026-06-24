«Арктикуголь» и Северный форум будут развивать научное сотрудничество в Арктике

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Трест «Арктикуголь» и Ассоциация по содействию развитию северных территорий «Академия Северного форума» подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в научной сфере и реализацию совместных проектов в Арктике. Об этом сообщили в тресте «Арктикуголь».
«Цель меморандума — развитие взаимодействия в научной сфере, поддержка совместных исследовательских инициатив, проведение научных мероприятий и расширение международного сотрудничества в Арктике», — говорится в сообщении.
Меморандум подписали генеральный директор ФГУП «ГТ “Арктикуголь” Ильдар Неверов и исполнительный директор ассоциации “Академия Северного Форума” Владимир Васильев. На церемонии подписания также присутствовал генеральный консул Российской Федерации на Шпицбергене Андрей Чемерило.
Как отметил Неверов, меморандум станет важным шагом в развитии новых направлений работы предприятия. По словам гендиректора треста, сотрудничество также создаст дополнительные возможности для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом между организациями, работающими в высоких широтах. «Подписание такого соглашения — важный шаг в диверсификации деятельности треста. Для Баренцбурга [поселка] большая честь иметь устойчивое взаимодействие с Северным Форумом. Уверен, что и для Северного Форума Баренцбург может стать площадкой для реализации проектов в различных направлениях», — подчеркнул он.
Россия ведет хозяйственную деятельность на Шпицбергене более 90 лет. Государственный трест «Арктикуголь» был основан в 1931 году и сегодня продолжает работу на архипелаге, обеспечивая российское присутствие в поселках Баренцбург и Пирамида. Ежегодный объем добычи угля составляет около 120 тыс. тонн, а территория деятельности компании на Шпицбергене охватывает 251 кв. км.