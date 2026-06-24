Фицо: Словакия не станет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

По словам главы кабмина, он намерен сделать все возможное, чтобы Братислава не участвовала в военных кредитах для Киева. При этом Фицо подчеркнул, что республика готова предоставлять Украине гуманитарную помощь, но категорически против того, чтобы давать деньги на оружие и ведение боевых действий из собственного бюджета.