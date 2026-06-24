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В редком метеорите обнаружили следы древней исчезнувшей планеты

Ученые обнаружили в редком метеорите, найденном в Сахаре, следы древней планеты, которая давно исчезла.

Источник: Аргументы и факты

Ученые обнаружили в редком метеорите, найденном в Сахаре, следы древней планеты, которая давно исчезла. Исследование специалистов Университета Колорадо в Боулдере опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Речь идет о метеорите Northwest Africa 12774, который относится к редкой группе ангритов. Это одни из древнейших вулканических пород Солнечной системы, сформировавшиеся вскоре после ее возникновения около 4,56 млрд лет назад.

Ключевым элементом находки стал минерал клинопироксен с необычно высоким содержанием алюминия. Такой состав мог сформироваться только при очень высоком давлении — не менее 17,5 килобар. Подобные условия возможны лишь в коре или мантии достаточно крупного небесного тела.

Расчеты показали, что минимальный радиус родительской планеты мог составлять около 1000 километров. Однако дополнительные данные указывают, что она была еще больше — возможно, до 1800 километров в радиусе, то есть сопоставима с Луной.

По словам исследователей, эта протопланета отличалась от Земли и Марса по составу. В ней почти не было диоксида кремния, который составляет основу большинства земных и марсианских пород.

Авторы работы считают, что находка указывает на существование отдельного пути формирования планет на раннем этапе истории Солнечной системы.