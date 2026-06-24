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Дания направит на Украину 15 тысяч дальнобойных боеприпасов для артиллерии

В Минобороны Украины заявили о поставках дальнобойных артиллерийских боеприпасов из Дании, часть из которых уже прибыла в страну.

Источник: Комсомольская правда

Дания передаст украинской армии 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров.

Как заявил глав украинского МИД, часть дальнобойных боеприпасов для артиллерии уже прибыла в страну. Решение Дании об их передаче были принято после пересмотра запланированной помощи Киеву. Поставки вооружений были согласованы после изменения курса в передаче ресурсов для дальнобойных вооружений.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последствия масштабной милитаризации Украины со стороны стран Европейского союза и НАТО. Как заявила дипломат, киевский режим подпитывает рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями.

Захарова подчеркнула, что учет передаваемого Украине оружия при этом «хромает». Такая тенденция создает риски попадания вооружений в любую точку мира нелегальным путем.

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