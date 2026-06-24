Дания направит на Украину 15 тысяч дальнобойных боеприпасов для артиллерии

Как заявил глав украинского МИД, часть дальнобойных боеприпасов для артиллерии уже прибыла в страну. Решение Дании об их передаче были принято после пересмотра запланированной помощи Киеву. Поставки вооружений были согласованы после изменения курса в передаче ресурсов для дальнобойных вооружений.