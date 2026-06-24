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В июле главврачи Калининградской области будут два дня лично принимать пациентов и отвечать на их вопросы

Из-за большого количества обращений акцию решили продлить.

Источник: Клопс.ru

2 и 3 июля главные врачи медучреждений Калининградской области проведут личный приём граждан. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале.

Акцию решили растянуть на два дня из-за большого количества обращений в прошлый раз. Попасть к руководителю своей больницы можно будет с 14:00 до 18:00.

Жители региона смогут напрямую задать вопросы о качестве и доступности медицинской помощи. Для записи нужно заполнить форму на сайте минздрава: указать ФИО, номер телефона, организацию, к главврачу которой нужен приём, и кратко описать суть обращения.

После отправки формы с пациентом свяжется сотрудник, чтобы подтвердить визит и время приёма. Графики работы и телефоны больниц можно посмотреть на их официальных сайтах.

Жителей Калининградской области приглашают бесплатно проверить родинки, пятна и другие образования на коже. Акция проходит в Центре специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6, до 26 июня.