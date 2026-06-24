При подрыве машины в Йемене погиб журналист телеканала Al Hadath

При этом обстановка на Ближнем Востоке резко ухудшилась после ударов ЦАХАЛ по Бейруту 7 июня. Тогда вслед за Ираном ракету по Израилю выпустили и военные Йемена. ЦАХАЛ же задействовал средства ПРО для ее перехвата.