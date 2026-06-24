755 тысяч рублей переплаты за свет помогло вернуть нижегородское ГЖИ

Собственница недвижимости на улице Космонавта Комарова обратилась в ведомство после того, как коммунальщики проигнорировали её требования перепроверить удвоенные суммы в платежках. Проверка ГЖИ показала, что в помещении был установлен электронный прибор учета с измерением активной и реактивной энергии. Домоуправляющая компания незаконно складывала эти показатели, хотя по договору оплачиваться должна была только активная энергия.