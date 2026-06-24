755 тысяч рублей переплаты за свет помогло вернуть нижегородское ГЖИ

В Нижнем Новгороде управляющая организация вернула владелице нежилого помещения переплату за электроэнергию в размере более 755 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
Собственница недвижимости на улице Космонавта Комарова обратилась в ведомство после того, как коммунальщики проигнорировали её требования перепроверить удвоенные суммы в платежках. Проверка ГЖИ показала, что в помещении был установлен электронный прибор учета с измерением активной и реактивной энергии. Домоуправляющая компания незаконно складывала эти показатели, хотя по договору оплачиваться должна была только активная энергия.
По словам начальника отдела контроля начисления платы за ЖКУ Алёны Новиковой, ДУК в полном объеме исполнила предписание инспекции и вернула нижегородке 755 120 рублей. Всего же с начала года в региональную ГЖИ поступило уже более 2500 жалоб на неправомерные начисления за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что 9,5 млрд рублей выделят на строительство коммунальных сетей в Нижнем.