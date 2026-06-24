Топливные ограничения в регионах Черноземья

Тема обострения на рынке топлива остается под пристальным вниманием. 24 июня, власти пяти из шести регионов Черноземья сообщили о введении временных ограничений на продажу бензина и дизеля. Как правило, речь идет о лимите не более 30 литров в одни руки и запрете на отпуск топлива в канистры. Подробности введенных лимитов в областях макрорегиона — в справке «Ъ-Черноземье».
В черте Воронежа одному автомобилю отпускается не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива, на трассах региона — 30 литров бензина и 200 литров ДТ. Сложнее ситуация с местными сетями АЗС, где введен запрет на канистры, у одной из сетей — также ограничение на объем самого востребованного топлива, не более 30 литров в бак.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что с сегодняшнего дня и до 28 июня включительно «АИ-92 и АИ-95, АИ-100 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль», заправка только в бак. «В канистры, бочки и любую другую тару бензин в этот период отпускаться не будет», — добавил глава региона, уточнив, что на дизельное топливо ограничения не вводятся. По его словам, это временная мера, «чтобы топливо на заправках не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов».
По решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня на АЗС сети «Роснефть» в Тамбовской области вводятся ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива — не более 30 литров на одно транспортное средство. При этом сохраняется ранее введенный в регионе запрет на отпуск топлива в канистры и другую тару. «Из-за ажиотажного спроса и перебоев с поставками на несетевых заправках резко выросли объёмы реализации, что привело к существенному увеличению нагрузки на логистику», — подчеркнул губернатор Евгений Первышов.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе «никаких перебоев в доставке бензина нет, и не ожидается», по ряду частных АЗС, где цены искусственно завышались, уже ведутся проверки ФАС. При этом для населенных пунктов установлен предельный объем одной заправки — 30 литров, для АЗС на трассах — 50 литров. «Этого полностью достаточно, чтобы обеспечить обычные потребности в автомобиле», — пояснил свою позицию губернатор.
Также запрещен залив топлива в канистры: по словам главы региона, это не только сильно увеличивает объем отгрузки на заправках, но и «создает риск чрезвычайных происшествий». Господин Клычков отметил, что меры вводятся только для противодействия "бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте и все ограничения будут сняты, как только ситуация стабилизируется.
В Курской области губернатор Александр Хинштейн сообщил о снятии ограничений на отпуск бензина в канистры на заправках, работающих в отселённых муниципалитетах. «Многие жители, которые отказались выезжать и остаются на приграничных территориях, во время отключения света пользуются дизель-генераторами», — пояснил глава региона, добавив, что поставки ГСМ в отселённые районы будут увеличены. При этом он напомнил, что решение о запрете на канистры является временным и обусловлено оперативной ситуацией: «Такие решения приняты и в других регионах».
Власти Белгородской области пока не сообщали о введении каких-либо ограничений на отпуск топлива.