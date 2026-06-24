Топливные ограничения в регионах Черноземья

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что с сегодняшнего дня и до 28 июня включительно «АИ-92 и АИ-95, АИ-100 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль», заправка только в бак. «В канистры, бочки и любую другую тару бензин в этот период отпускаться не будет», — добавил глава региона, уточнив, что на дизельное топливо ограничения не вводятся. По его словам, это временная мера, «чтобы топливо на заправках не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов».